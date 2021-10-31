Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики заявил, что это необходимо, чтобы решить проблемы дефицита кадров в судах. Об этом говорится на сайте ОП 30 октября.

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Председатель Совета судей Богдан Монич заявил, избрав Советом судей Украины 4 кандидатов в первый состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВРП), выполнили обещание.

Он заверил, что и делегированные Советом члены конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) готовы приступить к работе и ожидают приобщения к этому процессу делегированных в комиссию международных экспертов.

Более того, заместитель главы миссии в Посольстве Великобритании в Украине Николас Гаррокс заявил, что делегированные в состав конкурсной комиссии ВККСУ международные эксперты готовы к работе.

Реформирование ВККСУ и ВРП должно происходить одновременно, – Квин

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас заявил, что надеется, что на следующей неделе будут решительные шаги , чтобы оба процесса (по началу работы Этического совета при ВРП и конкурсной комиссии ВККСУ – 24 канал) "двигались вперед".

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что реформирование ВККСУ и ВРП должно происходить одновременно, поскольку Высший совет правосудия играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВРП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами,

– заявила Квин.

Она добавила, что "это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу".

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