Голова парламентського Комітету з питань правової політики заявив, що це необхідно, щоб розв'язати проблеми дефіциту кадрів у судах. Про це мовиться на сайті ОП 30 жовтня.

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У ОП з лідерами посольств країн G7 і ЄС обговорили судову реформу

Голова Ради суддів Богдан Моніч заявив, обравши Радою суддів України 4 кандидатів до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП), виконали обіцянку.

Він запевнив, що й делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.

Ба більше, заступник глави місії у Посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс заявив, що делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи.

Реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, – Квін

Глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас заявив, що сподівається, що наступного тижня будуть рішучі кроки, щоб обидва процеси (щодо початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсної комісії ВККСУ – 24 канал) "рухалися вперед".

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами,
– заявила Квін.

Вона додала, що "це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу".

Останні новини щодо судової реформи

  • 23 жовтня Рада суддів обрала кандидатів до першого складу Етичної ради за своєю квотою. Вона направила їх до Вищої ради правосуддя. Саме цим розблокували судову реформу.
  • Четверо з восьми стали кандидатами до Етичної ради за квотою Ради суддів. Після оголошення результатів таємного голосування Рада суддів ухвалила рішення направити список кандидатів на затвердження Вищої ради правосуддя.
  • У Центрі протидії корупції стверджують, нібито щонайменше двоє з делегованих Радою суддів кандидатів до Етичної ради "мають сумнівну репутацію та не відповідають критеріям доброчесності".
  • До речі, саме зі створення Етичної ради розпочинається судова реформа. Орган має складатись з 3 представників міжнародних партнерів та 3 представників Ради суддів.