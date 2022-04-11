Государственная таможенная служба рассказала гражданам, что изменилось в процедуре оформления автомобиля на иностранных номерах. В период войны было принято решение об упрощении некоторых процедур.

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Правила оформления авто на иностранной регистрации

Во время войны Украина отменила пошлину, акциз и налог на добавленную стоимость для следующих видов транспорта:

легковые автомобили и кузова к ним;

полуприцепы и прицепы;

грузовики и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;

мотоциклы.

Также сообщается, что не нужно платить за выполнение таможенных услуг при выполнении таможенных формальностей в нерабочее время и вне рабочего места таможенных органов.

Новые правила не касаются автомобилей из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий.

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