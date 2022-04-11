Державна митна служба розповіла громадянам, що змінилося у процедурі оформлення автівки на іноземних номерах. На період війни було прийняте рішення про спрощення деяких процедур.

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Правила оформлення авто на іноземній реєстрації

На час війни Україна скасувала мито, акциз та податок на додану вартість для наступних видів транспорту:

легкові авто та кузови до них;

напівпричепи та причепи;

вантажівки та транспортні засоби, що призначені для перевезення вантажів та понад 10 осіб;

мотоцикли.

Також повідомляється, що не потрібно платити за виконання митних послуг при виконанні митних формальностей у неробочий час та поза робочим місцем митних органів.

Нові правила не стосуються автомобілів з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

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