Предоставлять в филиалах госпредприятия будут 3 услуги. Воспользоваться ими можно в 6 странах.

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Действительные военно-учетные документы являются обязательными

Чтобы воспользоваться услугами госпредприятия, военнообязанным гражданам нужно осуществить верификацию через официальное приложение Минобороны Резерв+ с помощью QR-кода.

Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным,

– отметили в паспортном сервисе.

Они также отметили, что осуществить подачу заявлений на оформление паспортных документов можно в:

Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия),

Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша),

Мадриде, Валенсии (Испания),

Праге (Чехия),

Братиславе (Словакия),

Милане (Италия).

В этих зарубежных подразделениях можно: