Надаватимуть у філіях держпідприємства 3 послуги. Скористатися ними можна у 6 країнах.

Дивіться також Якими будуть штрафи за неоновлені дані та коли почнуть діяти

Дійсні військово-облікові документи є обов’язковими

Щоб скористатися послугами держпідприємства, військовозобов'язаним громадянам потрібно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міноборони Резерв+ за допомогою QR-коду.

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим,
– наголосили у паспортному сервісі.

Вони також зауважили, що здійснити подачу заяв на оформлення паспортних документів можна у:

  • Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина),
  • Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща),
  • Мадриді, Валенсії (Іспанія),
  • Празі (Чехія),
  • Братиславі (Словаччина),
  • Мілані (Італія).

У цих закордонних підрозділах можна:

  • оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обміняти ID-картку чи закордонний паспорт (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);