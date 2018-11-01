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      Оформление ID-карты: какие трудности могут возникнуть

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      С первого ноября любой желающий может заменить внутренний паспорт на пластиковую ID-карту. Это изменения, которые вступили в действие решением правительства и проводятся для того, чтобы осовременить украинские документы и сделать их ближе к европейским. Насколько легко получить пластиковую карточку, решила проверить журналистка 24 канала.

      Сейчас любой может заменить бумажный паспорт на ID-карту. И не обязательно, чтобы он был поврежден или чтобы вы сменили фамилию.

      Читайте также: Оформление ID-карты: стоит ли менять бумагу на пластик

      Для этого нужно зарегистрироваться в онлайн-очереди и оплатить квитанцию ​​в 279 гривен.

      Идем в районный отдел по месту регистрации. Несмотря на предварительную запись, приходится набраться терпения. Потому что кабинетов только два. И очередь продвигается долго. Сначала квитанция, которую уплатила журналистка в банке заблаговременно, не устраивает кассира. Мол, почему не захотела платить на месте. К слову, с немалой комиссией. Более того, девушка утверждает, что деньги не пришли.

      Но у меня четко указан получатель. Государственная миграционная служба Украины. Моя фамилия, имя, отчество. Эти деньги не могли уйти в никуда,
      – отметила журналистка 24 канала Алена Чернецкая.

      Взволнованная, что придется еще раз платить почти 300 гривен, Алена зашла в кабинет. Другая работница быстро находит деньги журналистки. Затем делает копии документов (не забудьте, кстати, взять идентификационный номер). И пытается с нескольких попыток сделать фото на паспорт. А вот с этим проблема. Программа не работает. Поэтому Алену отправляют в другой кабинет, где фотографируют и проверяют данные.

      Там девушка терпеливо меня фотографирует до тех пор, пока мне не понравится моя фотография. Берет отпечатки указательных пальцев, электронная подпись. И говорит ждать 20 рабочих дней. То есть фактически месяц. Если вы хотите документ за десять дней, то нужно заплатить на 100 гривен больше,
      – рассказала журналистка.

      Информацию о готовности вашего документа можно найти на официальном сайте.

      И в результате на процесс подачи документов на ID-карту Алена потратила час. Запись была на 15.00. Однако в кабинет девушка попала лишь в 15.30. Из-за очереди. А еще полчаса ушло на то, чтобы оформить сами документы.

      Так что пока паспортная реформа хромает. Единственное, что производит приятное впечатление – это вежливый персонал.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины ID-карты
      Источник: 24 канал
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