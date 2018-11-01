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      Оформлення ID-картки: які труднощі можуть виникнути

      98 Читать новость на русском

      З 1-ого листопада будь-хто може замінити внутрішній паспорт на пластикову ID-картку. Це зміни, які вступили в дію рішенням уряду і проводяться для того, щоб осучаснити українські документи та зробити їх ближчими до європейських. Наскільки легко отримати пластикову картку, вирішила перевірити журналістка 24 каналу.

      Зараз будь-хто може замінити паперовий паспорт на ID-картку. І не обов'язково, щоб він був пошкоджений або щоб ви змінили прізвище.

      Читайте також:  Оформлення ID-картки: чи варто змінювати папір на пластик

      Для цього треба зареєструватися в онлайн-чергу та оплатити квитанцію у 279 гривень.

      Йдемо до районного відділу за місцем реєстрації. Попри попередній запис, доводиться набратися терпіння. Бо кабінетів лише два. І черга просувається довго. Спочатку квитанція, яку сплатила журналістка в банку завчасно, не влаштовує касира. Мовляв, чому не захотіла сплачувати на місці. До слова, з немалою комісією. Більше того, дівчина переконує, що гроші не прийшли.

      Але в мене чітко вказаний отримувач. Державна міграційна служба України. Моє прізвище, ім'я, по батькові. Ці гроші не могли піти в нікуди,
      – наголосила журналістка 24 каналу Альона Чернецька. 

      Схвильована, що доведеться ще раз платити майже 300 гривень, Альона зайшла в кабінет. Інша працівниця швидко знаходить гроші журналістки. Потім робить копії документів (не забудьте, до речі, взяти ідентифікаційний номер). І намагається з декількох спроб зробити фото на паспорт. А ось з цим проблема. Програма не працює. Тому Альону відправляють в інший кабінет, де фотографують та перевіряють дані.

      Там дівчина терпляче мене фотографує доти, доки мені не сподобається моя світлина. Бере відбитки вказівних пальців, електронний підпис. І каже чекати 20 робочих днів. Тобто фактично місяць. Якщо ви хочете документ за десять днів, то потрібно заплатити на 100 гривень більше,
      – розповіла журналістка. 

      Інформацію про готовність вашого документу шукайте на офіційному сайті. 

      І в результаті на процес подачі документів на ID-картку Альона витратила годину. Запис був на 15.00. Проте до кабінету дівчина потрапила лише о 15.30. Через чергу. А ще півгодини пішло на те, аби оформити самі документи.

      Тож поки що паспортна реформа шкутильгає. Єдине, що справляє приємне враження, – це ввічливий персонал. 

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України ID-картки
      Джерело: 24 канал
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