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      Оформлення ID-картки: чи варто змінювати папір на пластик

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      З 1 листопада будь-хто може замінити паперовий внутрішній паспорт на пластикову ID-картку. Раніше це робили винятково, якщо ви вперше отримували документ або ваш паспорт дуже пошкоджений. За офіційними даними, за два роки оформили ID-картки вже понад 2,5 мільйона українців.

      Одна з причин зміни паперового паспорту на пластиковий документ доволі банальна – папір легше пошкодити. Або випадково його виперуть, або змокне під час негоди.

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      "Цей я також вже прав. З ним нічого не сталося. Тому що він пластиковий", – подлився воєнний кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко, який користується ID-карткою вже з півроку.

      А ще його складніше підробити. З ним можна їздити до Грузії та Туреччини. А ще носити в гаманці, як робить Тетяна. Але поруч з паспортом в неї лежить довідка до нього. За рік користування вона відверто зносилася. 


      Окрім пластикової картки, необхідно носити з собою паперову довідку до нього

      "Досить часто довідку потребують, тому що там йдеться інформація про прописку людини. І якщо в них немає зчитувального апарату, то вони не можуть отримати ці дані. Вони потрібні майже всюди, де ти реєструєшся", – зазначила фахівчиня з розвитку бізнeсу клієнтів Тетяна Даценко.

      Олексій додає, що вимагають довідку навіть у районній адміністрації.

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      "І навіть при тому, що я там же замовляв собі потім закордонний паспорт, мені довелося, окрім ID-картки, давати ось цей витяг. Хоча в них на кожному столі стоять ці сканери", – розповів журналіст.


      Воєнний кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко

      Проте носити додаток насправді ви не зобов'язані. Досить часто його вимагають безпідставно.

      І досі деякі відділення банків вимагають якісь довідки. І досі в поліклініці вимагають. Треба розуміти, пояснювати, показувати, звертатися до міграційної служби,
      – прокоментував речник Державної міграційної служби Сергій Гунько.

      Зауважимо, що, на відміну від закордонного паспорту, внутрішній можна отримати лише за місцем реєстрації.

      Тож вам вирішувати, чи залишатися вірним морально застарілій книжечці і чи готові ви терпіти незручності з новим документом. 

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України ID-картки
      Джерело: 24 канал
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