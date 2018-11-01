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      Оформление ID-карты: стоит ли менять бумагу на пластик

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      С 1 ноября любой может заменить бумажный внутренний паспорт на пластиковую ID-карту. Раньше это делали исключительно, если вы впервые получали документ или ваш паспорт очень поврежден. По официальным данным, за два года оформили ID-карты уже более 2,5 миллиона украинцев.

      Одна из причин смены бумажного паспорта на пластиковый документ довольно банальна – бумагу легче повредить. Или случайно ее постирают, или намокнет во время непогоды.

      Читайте также: Трудности владельцев ID-карт: проблемы и их решение

      "Этот я также уже стирал. С ним ничего не случилось. Потому что он пластиковый", – поделился военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко, который пользуется ID-картой уже полгода.

      А еще его сложнее подделать. С ним можно ездить в Грузию и Турцию. А еще носить в кошельке, как делает Татьяна. Но рядом с паспортом у нее лежит справка к нему. За год пользования она откровенно износилась.


      Кроме пластиковой карточки, необходимо носить с собой бумажную справку к нему

      "Довольно часто справку требуют, потому что там информация о прописке человека. И если в них нет считывающего аппарата, то они не могут получить эти данные. Они нужны почти везде, где ты регистрируешься", – отметила специалист по развитию бизнеса клиентов Татьяна Даценко.

      Алексей добавляет, что требуют справку даже в районной администрации.

      Читайте также: С 1 ноября паспорта можно обменять на ID-карты: будут ли очереди

      "И даже при том, что я там же заказывал себе потом загранпаспорт, мне пришлось, кроме ID-карты, давать вот этот отрывок. Хотя у них на каждом столе стоят эти сканеры", – рассказал журналист.


      Военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко

      Однако носить приложение на самом деле вы не обязаны. Довольно часто его требуют безосновательно.

      И до сих пор некоторые отделения банков требуют какие-то справки. И до сих пор в поликлинике требуют. Надо понимать, объяснять, показывать, обращаться в миграционную службу,
      – прокомментировал спикер Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

      Заметим, что, в отличие от загранпаспорта, внутренний можно получить только по месту регистрации.

      Поэтому вам решать, оставаться верным морально устаревшей книжечке и готовы ли вы терпеть неудобства с новым документом.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины ID-карты
      Источник: 24 канал
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