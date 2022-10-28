О новой странице жизни на Западе Украины, восстановлении клиники и разрушенном доме в Луганской области врач-офтальмолог Вадим Водяник рассказал в интервью в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

Важно Жизнь коротка, надо делать, что хочется, – Елена из Николаева об осуществлении мечты во Львове

Разговор с врачом Вадимом Водяником: смотрите видео

"Была собственная клиника, был лучшим в области": о жизни медика до войны

Какова была ваша жизнь до полномасштабного вторжения?

По специальности я врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург. В Северодонецке был заведующим отделением и главным офтальмологом Луганской области. В общем, я работал на кафедре в Луганском медицинском университете, у меня была частная клиника "Гиппократ". Кроме того, я работал в отделении нашей городской больницы.

Де-юре она городская больница, но де-факто выполняла много функций областной больницы. Потому что, например, по вопросам офтальмологии ко мне, как к областному специалисту, ездили пациенты со всей области. И также из Донецкой области, граничащей с Луганской.



Вадим Водяник – врач-офтальмолог из Северодонецка / Фото 24 канала

Когда вы открыли свою клинику?

Идея клиники появилась очень давно. Еще когда я окончил Луганский медицинский университет, приехал на работу в Северодонецк, откуда я родом. И тогда у меня возникла идея сделать свою частную практику. Я получил лицензию где-то в 1998-1999 годах.

А поскольку у меня вся семья врачи, то с кадрами проблем не было:

моя мама – физиотерапевт,

папа и брат – травматологи,

я – офтальмолог,

моя жена – дерматолог, дерматовенеролог и еще и занимается косметологией.

Мы развивались и увидели, что можно идти дальше. Потом к нам приходили некоторые специалисты и предлагали сотрудничать. Поэтому уже перед войной у нас был коллектив из примерно 50 человек, у нас были филиалы в других городах нашей области.



Клиника "Гиппократ" в Северодонецке / Фото предоставлено 24 каналу

"24 февраля еще были операции под взрывы": о начале войны

Как для вас началась война?

23 февраля я приехал из Буковеля. Хотя по плану мы должны были приезжать 24 февраля. Но что-то изменилось, приехали 23, а 24 февраля у меня уже был запланирован операционный день.

Мы проснулись, как и вся страна, от ужасающих новостей и взрывов. Утром взрывы уже были в Северодонецке. Но что? Собрался, уехал на работу, приехали еще около 15 человек. Пациенты приехали на операцию, они из разных уголков нашей области. И потому нужно было работать.

Мы собрались, провели пятиминутку и начали готовиться к операции. И как раз в этот момент прогремел мощный взрыв, дрожали окна в отделении. Пациенты сидят, смотрят: "Вадим Валерьевич, будет сегодня операция?" Я говорю: "Будет, будет". Мы просто отсадили их от окна, девушки быстренько подготовили операционную. И мы прооперировали.

Офтальмолог и студентка Вадима Ирина Мерщанская, несмотря на то, что только окончила интернатуру и не имела хирургического образования, также оперировала пострадавших в Северодонецке.

Ирина Мерщанская: Я ушла 28 февраля на работу и уже там осталась. Потому что начали обстреливать наш город, и уже не было возможности дойти домой. Я осталась на работе. Мы ночевали на работе. И после каждого обстрела к нам доставляли людей, которых мы оперировали.

Были рваные раны, даже люди приезжали без глаз. Тогда мы просто удаляли глаз. Месяц мы сидели в подвале, когда были обстрелы. Даже были моменты, когда оперировали под обстрелами.

"Северодонецк обстреливался сразу и сильно": о решении эвакуироваться

У меня дети как раз в Киеве были в институте, а дома – жена и дочь. Девушки немного начали паниковать и говорить: "Папа, вези нас куда-нибудь, мы боимся!". Думаю, сейчас сядем в машину, отвезу к друзьям в Днепр, побудем там немного. Я бы вернулся, а они посидели бы. Так было и в 2014 году. Я их увез, а сам был в городе. И туда-сюда катались. Думал, что как-то приблизительно так и будет. Но уже случилось, как случилось, к сожалению. И возвращаться было…

К сожалению, вернуться домой семья Вадима Водяника так и не смогла. Просто было некуда. В их дом попал вражеский снаряд, дом разбило. Мужчина с грустью вспоминает о доме.

Когда прошла неделя-две, ситуация не стала лучше. Тогда наши военные сказали, что ехать не очень безопасно. Потому что Северодонецк обстреливался сразу и сильно. Мы потом посидели в Днепре, и когда уже поняли, что назад пока ехать не будем, мы поехали к друзьям, чтобы сменить обстановку. Думаю, в горы девушек своих вывезу, пусть немного подышат, насладятся спокойствием, потому что в горах нет сирен.

Через неделю-две ситуация не изменилась к лучшему. Потому пришлось искать работу. Сначала я нашел работу в Коломые, потому что мы были там поблизости, в селе Слобода. Такое красивое село, на окраине. Мы жили там. Потом предложили в Ивано-Франковской городской больнице на Мазепы работу, и я согласился. Надо было срочно практиковаться, оперировать, потому что для хирурга 2 месяца застоя это много.

"Ворвались и забрали все оборудование": как россияне обокрали клинику

Удалось ли вам забрать оборудование?

Нет, почти не удалось, потому что сначала мы думали, что это все ненадолго. А потом забрали несколько аппаратов и все. Там остались лазеры и хрупкое диагностическое оборудование. Для того чтобы вывозить, нужно было его разобрать, специальные ключи, инженеры… Сложить аккуратно и тогда вывозить. А так, чтобы набросать и привезти металлолом… Мне было жалко.

А потом мне сказали, что россияне обокрали клинику. Приехала какая-то машина, оккупанты ворвались в клинику и вывезли все в сторону Луганска. Потому нам пришлось начинать все с нуля, покупать оборудование.

Оккупанты украли оборудование, которое было в клинике / Фото предоставлено 24 каналу

"Люди больше доверяют врачам": о разнице менталитетов пациентов с Востока и Запада

Как вам в Ивано-Франковске?

Работать здесь очень хорошо, приятно. Поэтому мы решили здесь остаться и открыть еще и частную клинику, то есть релокировать. Фактически же, у меня есть действительная лицензия, поэтому нужно было только адрес изменить и все.

Как к вам относятся новые коллеги, пациенты? Чувствуете ли разницу в ментальности людей?

Здесь к нам очень хорошее отношение. Всякое говорят по телевизору. Я не знаю как у кого, но к нам очень классное отношение. Мы встречаемся с людьми, и почти все идут навстречу. У нас уже и друзья здесь появились.

А вообще у нас сейчас весь коллектив – это переселенцы. Наш коллектив небольшой, всего 4 человека. Это я, моя жена и еще врач-офтальмолог – это моя ученица. Она окончила интернатуру и приехала сюда, также из Северодонецка. Также есть медсестра из Лисичанска.



Клинику "Гиппократ" открыли в Ивано-Франковске / Фото 24 канала

Что касается пациентов, мне кажется, они, если сравнить с нашими пациентами с Донбасса, более послушные. То есть когда ты говоришь что-то пациентам с Донбасса, то они сразу: "А почему, а как?". А тут говоришь, и они в ответ: "Доктор, как скажете". Мне немного легче, потому что здесь люди больше доверяют врачам.

"Дом не бросишь": о планах после победы и клинике в Северодонецке

Какие у вас планы на будущее?

Мы планируем работать. Больше и лучше. Развиваться во Франковске.

И дома же не бросишь (клинику – 24 канал). Пока планируем жить здесь, но понемногу восстанавливать все там (в Северодонецке – 24 канала). Я бы хотел, чтобы клиника имела филиалы и здесь, и там. И здесь оперировать, и там оперировать. Франковск не хочется оставлять. Хороший здесь город, люди хорошие. Как-то прижилось.

Мечтает возвратиться домой и жена Вадима Виталия Водяник. Женщина вместе с мужчиной уехала на Запад, где работает в их частной клинике врачом-дерматовенерологом, косметологом, а также специалистом по эстетической медицине.

Виталия Водяник: Северодонецк – это очень красивый город. Небольшой, очень компактный, уютный, комфортный для жизни. Когда началось полномасштабное вторжение было действительно очень страшно. Но поскольку мы уже проходили в 2014 году, то приняли решение 24 февраля выезжать в первый день. Я понимала, что с каждым днем все будет ужаснее. Потому что обстрелы будут сильнее. А поскольку у нас дети, мы не должны детей подвергать опасности.

Нас очень хорошо встретили в Коломые, во Франковске. Но домой все-таки хочется. Как бы здесь хорошо ни было, нам здесь очень нравится, но каждый человек хочет в свой дом.

Несмотря на то, что Северодонецк до сих пор остается под контролем оккупантов, наши защитники обязательно освободят его от захватчиков. Как освободили Бучу, Ирпень, Лиман и еще сотни населенных пунктов. И тогда украинцы наконец-то смогут вернуться домой. В Запорожье, Херсон, Луганск и Донецк. И, наконец, в украинский Крым. Ну а пока этого не произошло, нужно продолжать работать, помогать экономике и нашим защитникам. Каждый из нас способен приблизить победу.