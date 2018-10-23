Огненная туча и тысячи эвакуированных: в Мексике произошел взрыв на алкогольной фабрике
В столице Мексики прогремел взрыв на алкогольной фабрике. По меньшей мере один человек пострадал.
Как сообщил в своем Twitter представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, в результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек и почти 2 тысячи человек были эвакуированы.
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Местные СМИ сообщают, что на алкогольной фабрике, которая расположена на северо-западе Мехико взорвался баллон с алкоголем.
Очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами, на которой видно, как в результате взрыва в воздух поднимается несколькометровый огненный столб.
Облако пламени над фабрикой было заметно далеко из других районов города.
Источник: 24 Канал
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