Огненная туча и тысячи эвакуированных: в Мексике произошел взрыв на алкогольной фабрике

В столице Мексики прогремел взрыв на алкогольной фабрике. По меньшей мере один человек пострадал.

Как сообщил в своем Twitter представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, в результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек и почти 2 тысячи человек были эвакуированы.

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Controlado el incendio de fábrica de alcohol por Bomberos, se tiene una persona lesionado, 2000 personas evacuadas @SPCCDMX pic.twitter.com/Se18Ud3ArA — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 22 жовтня 2018 р.

Incendio de fábrica de alcohol, Naranjo esq. Eje 2 norte Profa. Eulalia Guzmán, Col. Atlampa, CUAH. Bomberos laborando en el sitio @SPCCDMX pic.twitter.com/RxW7fcoLKA — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 22 жовтня 2018 р.

Местные СМИ сообщают, что на алкогольной фабрике, которая расположена на северо-западе Мехико взорвался баллон с алкоголем.

En Vivo: Bomberos laboran apoyados con 15 pipas para sofocar el incendio en una fábrica, en la colonia Atlampa #CDMX https://t.co/yzLBXKrjuF pic.twitter.com/hlOBEXYv7V — FOROtv (@Foro_TV) 22 жовтня 2018 р.

Очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами, на которой видно, как в результате взрыва в воздух поднимается несколькометровый огненный столб.

Облако пламени над фабрикой было заметно далеко из других районов города.