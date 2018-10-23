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      Вогняна хмара та тисячі евакуйованих: у Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці

      521 Читать новость на русском
      Вибух на алкогольній фабриці у Мехіко
      Вибух на алкогольній фабриці у Мехіко / Twitter

      У столиці Мексики прогримів вибух на алкогольній фабриці. Щонайменше одна людина постраждала.

      Як повідомив у своєму Twitter представник сил цивільної оборони Мексики Фаусто Луго, внаслідок вибуху постраждала щонайменше одна людина та майже 2 тисячі осіб були евакуйовані.

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      Місцеві ЗМІ повідомляють, що на алкогольній фабриці, яка розташована на північному заході Мехіко, вибухнув балон з алкоголем.

      Очевидці діляться у соцмережах моторошними кадрами, на яких видно, як внаслідок вибуху у повітря здіймається кількаметровий вогняний стовп.

      Хмару полум’я над фабрикою було помітно далеко з інших районів міста.

       

      Теги: Алкоголь Мексика Вибух
      Джерело: 24 Канал
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