Вогняна хмара та тисячі евакуйованих: у Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці
У столиці Мексики прогримів вибух на алкогольній фабриці. Щонайменше одна людина постраждала.
Як повідомив у своєму Twitter представник сил цивільної оборони Мексики Фаусто Луго, внаслідок вибуху постраждала щонайменше одна людина та майже 2 тисячі осіб були евакуйовані.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що на алкогольній фабриці, яка розташована на північному заході Мехіко, вибухнув балон з алкоголем.
Очевидці діляться у соцмережах моторошними кадрами, на яких видно, як внаслідок вибуху у повітря здіймається кількаметровий вогняний стовп.
Хмару полум’я над фабрикою було помітно далеко з інших районів міста.
Джерело: 24 Канал
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