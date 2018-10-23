Вогняна хмара та тисячі евакуйованих: у Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці

У столиці Мексики прогримів вибух на алкогольній фабриці. Щонайменше одна людина постраждала.

Як повідомив у своєму Twitter представник сил цивільної оборони Мексики Фаусто Луго, внаслідок вибуху постраждала щонайменше одна людина та майже 2 тисячі осіб були евакуйовані.

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Controlado el incendio de fábrica de alcohol por Bomberos, se tiene una persona lesionado, 2000 personas evacuadas @SPCCDMX pic.twitter.com/Se18Ud3ArA — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 22 жовтня 2018 р.

Incendio de fábrica de alcohol, Naranjo esq. Eje 2 norte Profa. Eulalia Guzmán, Col. Atlampa, CUAH. Bomberos laborando en el sitio @SPCCDMX pic.twitter.com/RxW7fcoLKA — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 22 жовтня 2018 р.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на алкогольній фабриці, яка розташована на північному заході Мехіко, вибухнув балон з алкоголем.

En Vivo: Bomberos laboran apoyados con 15 pipas para sofocar el incendio en una fábrica, en la colonia Atlampa #CDMX https://t.co/yzLBXKrjuF pic.twitter.com/hlOBEXYv7V — FOROtv (@Foro_TV) 22 жовтня 2018 р.

Очевидці діляться у соцмережах моторошними кадрами, на яких видно, як внаслідок вибуху у повітря здіймається кількаметровий вогняний стовп.

Хмару полум’я над фабрикою було помітно далеко з інших районів міста.