Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.

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Над Казахстаном заметили странные огни

В соцсетях пользователи сразу начали делиться различными теориями о происхождении необычного явления, которое заметили в небе над Казахстаном.

Некоторые даже связали это с неудачным испытанием или запуском российской ракеты "Орешник", ведь загадочные объекты наблюдали в частности в районах, близких к границе с Россией.

Жители Казахстана увидели огни в небе: смотрите видео

Однако впоследствии все слухи развеяло Министерство обороны Казахстана. Там заявили, что фактов нарушения воздушного пространства страны не зафиксировано.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет,

– отметили в ведомстве.

По словам Министерства, явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы и не долетают до земной поверхности.

По сети распространяются кадры с необычным явлением: смотрите видео

Граждан призвали сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Министерство цифрового развития также сообщило о проверке информации о явлениях в небе. Отмечается, что сейчас профильные службы проводят анализ.