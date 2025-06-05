Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
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Над Казахстаном помітили дивні вогні
В соцмережах користувачі одразу почали ділитися різними теоріями про походження незвичайного явища, яке помітили в небі над Казахстаном.
Дехто навіть пов'язав це з невдалим випробуванням чи запуском російської ракети "Орєшнік", адже загадкові об'єкти спостерігали зокрема в районах, близьких до кордону з Росією.
Жителі Казахстану побачили вогні в небі: дивіться відео
Однак згодом усі чутки розвіяло Міністерство оборони Казахстану. Там заявили, що фактів порушення повітряного простору країни не зафіксовано.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Загроз для населення немає,
– наголосили у відомстві.
За словами Міністерства, явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згоряють у щільних шарах атмосфери та не долітають до земної поверхні.
Мережею ширяться кадри з незвичайним явищем: дивіться відео
Громадян закликали зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію.
Міністерство цифрового розвитку також повідомило про перевірку інформації щодо явищ у небі. Зазначається, що наразі профільні служби проводять аналіз.