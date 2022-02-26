Огонь не прекращается, – мэр Мариуполя об ужасных обстрелах и пострадавших

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о сложной ситуации в городе. По его словам, российские атаки продолжаются, но наши ВСУ дают достойный отпор оккупантам.

Уже второй день в городе Мариуполь Донецкой области продолжаются активные бои: российские войска продолжают обстреливать не только инфраструктурные, но и гражданские объекты.

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По словам мэра Бойченко, вчера, 25 февраля, российская артиллерия нанесла удары по жилым домам, в результате чего есть раненые. Также окупанты цинично обстреляли школу №48. В целом из-за атак захватчиков в городе возросло количество пострадавших: по состоянию на 15:00 пятницы, 26 февраля, ранения получили 58 гражданских. Им оказывают медицинскую помощь.

"Мы не объявляли никому войну и не вдирались на чью-то территорию. Но мы видим, что война (России против Украины) продолжается и буквально 10 минут назад был произведен страшный обстрел поселка вблизи Мариуполя", - подытожил Вадим Бойченко.

Обращение мэра Вадима Бойченко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Речь идет об авианалете оккупационных войск на поселок Сартана, который произошел около 15:00. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, еще трое были ранены.

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