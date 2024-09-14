Чрезвычайная ситуация на Белгорощине возникла после атаки дронов. В Шебекинском городском округе – большое количество пожаров.

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Так, губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали регион. В частности, в селе Вознесеновка два дрона якобы сдетонировали на территории частного домовладения – повреждены окна, забор и беседка.

В селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата на территорию приусадебного участка произошло возгорание сухой растительности, что повлекло распространение огня. В результате пожара огнем уничтожено два частных дома, повреждена кровля жилого дома. Кроме того, полностью сгорели 10 хозяйственных построек.

Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе – большое количество пожаров. Работают 5 пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечено 6 единиц техники. Чиновник отметил, что дал поручение выделить дополнительную технику для ликвидации, а также направить добровольные пожарные дружины из соседних районов.

В сети тем временем появился ряд видео, на которых показано, как Белгородщину "лижут огромные языки пламени".

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