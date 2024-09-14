Надзвичайна ситуація на Бєлгорощині виникла після атаки дронів. У Шебекінському міському окрузі – велика кількість пожеж.

Дивіться також Росіяни скаржаться на атаку близько 20 БпЛА: в яких регіонах лунали вибухи

Росіяни визнали нищівні наслідки атаки БпЛА

Так, губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ атакували регіон. Зокрема, у селі Вознесенівка два дрони нібито здетонували на території приватного домоволодіння – пошкоджено вікна, паркан та альтанку.

У селі Муром внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату на територію присадибної ділянки стався спалах сухої рослинності, що спричинило поширення вогню. Внаслідок пожежі вогнем знищено два приватні будинки, пошкоджено покрівлю житлового будинку. Крім того, повністю згоріли 10 господарських споруд.

Гладков заявив, що в Шебекінському міському окрузі – велика кількість пожеж. Працюють 5 пожежних розрахунків, від департаменту лісового господарства залучено 6 одиниць техніки. Посадовець зазначив, що дав доручення виділити додаткову техніку для ліквідації, а також направити добровільні пожежні дружини із сусідніх районів.

У мережі тим часом з'явилася низка відео, на яких показано, як Бєлгородщину "лижуть величезні язики полум'я".

Як сильно палає "трава" у Бєлгородщині після прильоту: дивіться відео