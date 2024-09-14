Мовиться про Курську, Брянську та Бєлгородські області. Вже традиційно російське міноборони заявило, що буцімто ППО знищила усі дрони.

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Що відомо про атаку дронів на Росію

В повідомленні міноборони Кремля мовиться, що БпЛА літакового типу намагалися атакувати об'єкти на території Росії.

Там стверджують, що російська ППО буцімто збила 10 БпЛА над Курською областю та ще 9 над Бєлгородською областю.

Водночас губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що також під ударом опинилася Брянщина. За його словами, область буцімто атакував 1 дрон літакового типу. Ну і звичайно Богомаз заявив, що його нібито вдалося збити.

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня відбулася наймасованіша атака БпЛА на Росію. За інформацією міноборони Росії, загалом в різних районах Московської області було збито 20 дронів. Робота по БпЛА велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна в Підмосков'ї.