Днем 25 февраля россияне цинично обстреляли Харьков. Они били по жилым районам. Открыли огонь по Центру крови, учебному заведению. Вражеские танки вошли в Харьков, но их уничтожили.

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Что происходит в Харькове 26 февраля

Приблизительно в 5:17 объявили воздушную тревогу. Харьковчане бежали в укрытие. Это произошло незадолго до окончания комендантского часа.

Кстати, глава местной облгосадминистрации Олег Синегубов сразу предостерег относительно возможных последующих атак врага. По окончании комендантского часа чиновник призвал все равно не выходить из дома, потому что на улице – опасно.

Оккупанты бросают снаряды в мирную инфраструктуру. Их находят даже на детских площадках.

Комендантский час будет начинаться раньше

В Харькове сменили начало комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 18.00.

Раньше он продолжался с 22:00 до 06:00. Такое решение власти приняли в целях безопасности граждан.

Вечером будут вести огонь на поражение

Передвижение по Харькову во время комендантского часа запрещено. Власти предупредили, что любые автомобили без специальных военных отметок будут ликвидировать.

Будут стрелять на поражения и в людей, которых не идентифицируют как военных или правоохранителей.

Это для того, чтобы уничтожить до основания те диверсионные группы, которые, к сожалению, работают в городе Харькове,

– подчеркивает власть.

Ночью работали диверсанты

Российские диверсанты повредили инфраструктуру в Харьковской области. В частности, газопроводы, электросети, водопроводы, а также другие критически важные объекты.

Ремонтники с утра все восстанавливали. Даже несмотря на то, что обстрелы все еще продолжались.

Россияне могут атаковать аэропорт

По словам Синегубова, ориентировочный район поражения оккупантов – Харьковский аэропорт и проспект Гагарина. Утром он призвал местных прятаться от артиллерийских обстрелов.

Российская техника возле Балаклеи

Городской голова Бакалеи в Харьковской области Иван Столбовой рассказал, что вражеская техника приближается к городу – около 60 единиц. На ней находятся символы, буква Z и триколоры.

Утром 26 февраля оккупанты обстреляли Балаклею. Выстрелы прекратились, но ситуация остается сложной.

Кстати, исследователи Сonflict Intelligence Team сообщили, что жилые районы Харькова обстреливали из реактивных систем залпового огня. Речь и о кассетных боеприпасах. Эксперты допускают, что россияне могли использовать РСЗО "Смерч" и "Ураган".