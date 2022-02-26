Вдень 25 лютого росіяни цинічно обстріляли Харків. Вони гатили по житлових районах. Відкрили вогонь по Центру крові, навчальному закладі. Ворожі танки зайшли в Харків, але їх знищили.
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Що відбувається в Харкові 26 лютого
Приблизно о 5:17 оголосили повітряну тривогу. Харків'яни бігли в укриття. Це сталось незадовго до закінчення комендантської години.
До речі, голова місцевої облдержадміністрації Олег Синєгубов одразу застеріг щодо можливих подальших атак ворога. Попри закінчення комендантської години, чиновник закликав все одно не виходити з дому, бо на вулиці – небезпечно.
Окупанти кидають снаряди у мирну інфраструктуру. Їх знаходять навіть на дитячих майданчиках.
Комендантська година починатиметься раніше
У Харкові змінили початок комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься о 18:00.
Раніше вона тривала з 22:00 до 06:00. Таке рішення влада ухвалила задля безпеки громадян.
Ввечері вестимуть вогонь на ураження
Пересування Харковом під час комендантської години заборонено. Влада попередила, що будь-які авто без спеціальних військових позначок, будуть ліквідовувати.
Стрілятимуть на ураження і в людей, яких не ідентифікують як військових чи правоохоронців.
Це задля того, щоб знищити вщент ті диверсійні групи, які, на жаль, працюють у місті Харкові,
– наголошує влада.
Вночі працювали диверсанти
Російські диверсанти пошкодили інфраструктуру на Харківщині. Зокрема, газогони, електромережі, водогони, а також інші критично важливі об'єкти.
Ремонтники від ранку все відновлювали. Навіть попри те, що обстріли все ще тривали.
Росіяни можуть атакувати аеропорт
За словами Синєгубова, орієнтовний район ураження окупантів – Харківський аеропорт та проспект Гагаріна. Зранку він закликав місцевих закликали ховатися від артилерійських обстрілів.
Російська техніка біля Балаклії
Міський голова Бакалії, що у Харківській області, Іван Столбовий розповів, що ворожа техніка наближається до міста – близько 60 одиниць. На ній присутні символи, буква Z і триколори.
Зранку 26 лютого окупанти обстріляли Балаклію. Наразі постріли припинились, але ситуація залишається складною.
До речі, дослідники Сonflict Intelligence Team повідомили, що житлові райони Харкова раніше обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Мовиться і про касетні боєприпаси. Експерти допускають, що росіяни могли використовувати РСЗВ "Смерч" та "Ураган".