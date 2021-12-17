Сначала пожарным сообщили, что огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. Оно расположено вблизи железнодорожного вокзала Осаки.

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Пламя заблокировало людей в ловушке. К спасательной операции пришлось привлечь много пожарных машин и скорых.

Очевидцы поделились жуткими деталями трагедии. В частности, свидетель пожара рассказал, что сначала увидел оранжевое пламя в окне четвертого этажа. А затем внимание мужчины привлекла женщина, которая махала из окна руками и просила о помощи.

Человек, который работает в соседнем ресторане, заметил, что видел клубы дыма, много пожарных машин и скорых. Люди спасались как могли.

На определенном этапе в районе отключилось электричество.

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Масштабный пожар в Риме

Масштабный пожар вспыхнул в казарме карабинеров Tor di Quinto.

В огне пострадал один солдат. Ему понадобилась госпитализация. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По данным СМИ, в эпицентре пламени оказался один из флигелей, который использовали как жилой дом.

На видео, которыми делились в cети, было видно, как столб дыма поднимается в небо.

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