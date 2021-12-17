Спершу пожежникам повідомили, що вогонь спалахнув на четвертому поверсі будівлі. Вона розташована поблизу залізничного вокзалу Осаки.
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Полум'я заблокувало людей у пастці. До рятувальної операції довелося залучити багато пожежних машин та швидких.
Очевидці поділилися моторошними деталями трагедії. Зокрема, свідок пожежі розповів, що спершу побачив помаранчеве полум'я у вікні четвертого поверху. А згодом увагу чоловіка привернула жінка, яка махала з вікна руками й просила про допомогу.
Чоловік, який працює в сусідньому ресторані, зауважив, що бачив клуби диму, багато пожежних машин та швидких. Люди рятувалися як могли.
На певному етапі у районі відключилася електрика.
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Масштабна пожежа у Римі
- Масштабна пожежа спалахнула у казармі карабінерів Tor di Quinto.
- У вогні постраждав один солдат. Йому знадобилася госпіталізація. Життю постраждалого нічого не загрожує.
- За даними ЗМІ, в епіцентрі полум'я опинився один із флігелів, який використовували як житловий будинок.
- На відео, якими ділилися у мережі, було видно, як стовп диму здіймається у небо.
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