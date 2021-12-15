Місцеві ЗМІ повідомляють, що вогонь охопив один із флігелів, який використовували як житловий будинок. У мережі оприлюднили відео, на якому видно як стовп диму здіймається у небо.
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Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали карабінерів з будівлі та взялися гасити полум'я. Внаслідок пожежі один солдат постраждав, його госпіталізували з незначними травмами.
Причини загоряння невідомі, правоохоронці оточили район і регулюють рух транспорту та пішоходів.
Пожежі та вибухи у світі
- У місті Денау, що в Узбекистані, в торговельному комплексі "Інденім" 7 грудня стався вибух. У результаті трагічного інциденту загинули 2 людей, ще 9 – отримали поранення.
- За кілька кварталів від Рокфеллер-центру, що в Нью-Йорку, сталася масштабна пожежа. Займання відбулося на 10 поверсі 49-поверхового будинку, травмувались 7 людей.
- У Мангеттені в американському Нью-Йорку горіла ялинка біля офісу телеканалу Fox News. Полум'я повністю охопило дерево за лічені хвилини. Правоохоронці вважають, що це був підпал.