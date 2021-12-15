Местные СМИ сообщают, что огонь охватил один из флигелей, который использовали как жилой дом. В сети обнародовали видео, на котором видно как столб дыма поднимается в небо.
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Спасатели, которые прибыли на место происшествия, эвакуировали карабинеров из здания и принялись тушить пламя. В результате пожара один солдат пострадал, его госпитализировали с незначительными травмами.
Причины возгорания неизвестны, правоохранители оцепили район и регулируют движение транспорта и пешеходов.
Пожары и взрывы в мире
- В городе Денау, в Узбекистане, в торговом комплексе "Инденим" 7 декабря произошел взрыв. В результате трагического инцидента погибли 2 человека, еще 9 – получили ранения.
- В нескольких кварталах от Рокфеллер-центра, что в Нью-Йорке, произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на 10 этаже 49-этажного дома, травмировались 7 человек.
- В Манхэттене в американском Нью-Йорке горела елка возле офиса телеканала Fox News. Пламя полностью охватило дерево за считанные минуты. Правоохранители считают, что это был поджог.