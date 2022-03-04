Запад должен отреагировать на наглые и циничные действия агрессора. Ведь последствия могут задеть всю Европу.

Важно За атакой Запорожской АЭС в прямом эфире наблюдали миллионы людей

Журналистка и бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель подчеркнула, что именно пожар на АЭС может изменить отношение мира к войне России против Украины.

Огонь на ЗАЭС может стать поворотной точкой для Запада в войне России против Украины и мира,

– считает Мендель.

Экс-пресс-секретарь главы государства уже рассказала об обстрелах ЗАЭС иностранным журналистам.

Отметим, Владимир Зеленский обратился к странам Европы с призывом "проснуться". Ведь это впервые в истории человечества враг обстрелял атомный энергоблок. Россия создала угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

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