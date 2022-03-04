Захід повинен відреагувати на нахабні та цинічні дії агресора. Адже наслідки можуть зачепити всю Європу.

Важливо За атакою Запорізької АЕС у прямому ефірі спостерігало 2,5 мільйона людей

Журналістка та колишня прессекретарка президента Юлія Мендель наголосила, що саме пожежа на АЕС може змінити ставлення світу до війни Росії проти України.

Вогонь на ЗАЕС може стати поворотною точкою для Заходу у війні Росії проти України та світу,

– вважає Мендель.

Ексречниця глави держави вже розповіла про обстріли ЗАЕС іноземним журналістам.

Зауважимо, Володимир Зеленський звернувся до країн Європи з закликом "прокинутися". Адже це вперше в історії людства ворог обстріляв атомний енергоблок. Росія створила загрозу не лише для України, а й для всього світу.

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