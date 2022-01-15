"Оговорка" Путина раскрыла российский след семьи Токаевых

Силы ОДКБ приступили к показательному выводу войск из Казахстана. Это вызывало у многих экспертов сомнения.

Ведь, как четко подметил Энтони Блинкен, россиян, которые пришли в ваш дом, обычно сложно выгнать. Но причины такого поведения оказались очень просты.

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Не только президент Токаев, но и вся его семья тесно связана с Кремлем, а потому Путин может себе позволить вернуть обратно какое-то количество своих солдат.На одном из заседаний ОДКБ, Владимир Путин долго не мог выговорить имя казахстанского президента. Это видео стало настоящим мемом в интернете.

Но это была совсем не оговорка и тот, казалось бы, набор букв из уст Путина – как раз прямо указал на давнюю дружбу семьи Токаева с российским президентом.

Напомню, президента Казахстана зовут Касым-Жомарт Токаев. Путин же почему-то называет его Кемел Жомартович Токаев. И позже вы сами поймете почему.

Путин не мог выговорить имя Токаева: смотрите видео

Что известно о Такаеве

Начнем с самого Токаева. В предыдущем выпуске "Теорий заговора" я уже рассказывал о том, что президент Казахстана был напрямую связан сначала с советским КГБ, а позже – и с российским ФСБ.

Что известно о Токаеве В годы Советского союза, Токаев окончил МГИМО – кузницу кадров КГБ, позже работал дипломатом в МИД СССР. А как мы знаем, в советское время просто дипломатов не существовало, все они были агентами КГБ. Уже с развалом СССР Токаев резко оказался в Казахстане, где ему довольно быстро удалось занять руководящую должность в МИД страны. А дальше успешная политическая карьера приводит его на пост президента.

История семьи президента Казахстана

Быстрая реакция Путина на просьбу Токаева ввести войска Казахстан не должна вас удивлять. Ведь кроме самой истории Токаева, есть еще и история его семьи, о которой накануне поведали журналисты "Радио Свобода" и "Настоящего времени".

Начнем с бывшей жены Токаева – Надежды Давыдовны. Информации о ней не много, но даже из доступной известно, что в 2011 году, когда сам Токаев работал заместителем генсека ООН, она представляла Женскую гильдию ООН. Оба супруга тогда были тесно связаны с Женевой и оттуда и начинается интереснейшая история.

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Токаев начал заметать следы

Как только Токаев в 2019 году занял пост президента Казахстана, он тут же начал заметать следы и развелся с женой. И не просто так.

Надежда Токаева – россиянка, и Касым Жомарт, видимо, не хотел, чтобы на этом акцентировали внимание. То есть скрывать свои связи он начал еще тогда.

Еще в 2000-х годах Надежда Токаева появилась в Москве в качестве предпринимателя. Она занималась сдачей недвижимости в аренду. Ровно до 2020 года эта дама благополучно занималась своим бизнесом, пока в Кремле, очевидно, не стали вынашивать план по гибридному захвату Казахстана.

Нужно прочесть Бывшая жена и сын президента Казахстана Токаева тесно связаны с Россией

Ведь в декабре 2021 года российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал сюжет о том, как Росреестр стал резко засекречивать всё имущество бывшей жены Токаева и его сына в России.

С того момента владельцем двух огромных квартир в Москве стала значиться "Российская Федерация".

Примечательно, что ровно по такой же схеме из Росреестра стали прятать недвижимость путинских чиновников и ФСБшников, которые засветились в громких делах.



Токаев тесно связан с Путиным / Фото пресс-службы Кремля

Кроме того, по той же схеме Кремль засекретил и еще один дом в поселке Абрамцево, которым владеет бывшая жена Токаева. В том самом поселке, где еще Сталин раздавал дачи своим высокопоставленным военным. Какая там живет публика, думаю, вы сами догадаетесь.

Заметал следы и сын Токаева

Искусно заметал следы и сын Токаева – 37-летний Тимур. Оказалось, что рос и учился Тимур в Женеве, а позже, по стопам отца, закончил Дипломатическую академию МИД России.

Интересно, что сыну Токаева принадлежит квартира, стоимостью в 2 миллионов долларов, в доме на одной из элитных улиц Женевы.

По странному стечению обстоятельств, соседом Тимура Токаева является Семен Винокуров – свояк главы российского МИД Сергея Лаврова.



Недвижимость семьи Токаевых / Скриншот по расследованию "Радио Свободы"

Кроме того, отпрыск Токаева владел бизнесом в сфере недвижимости в Москве. Именно его компании "Маяк" принадлежит скандальная застройка в подмосковных Химках – еще в 2014 году местные жители стали возмущаться тем, что на месте стадиона вдруг начали вырастать высотки.

Тимур Токаев резко ушел в тень

Сын Токаев в 18 лет стал совладельцем нефтедобывающей компании ABI Petroleum Capital, которая быстро получила разрешение на разработки месторождений в Казахстане.

Но как только Касым-Жомарт Токаев занял пост президента Казахстана в 2019 году, его сын резко ушел в тень – все его бизнесы вдруг стали неприбыльными, а Тимур вдруг меняет имя на Кемел, в честь своего деда.

Именно с того момента сын президента Казахстана официально стал Кемел Жомартовичем Токаевым. Теперь нужно еще раз послушать, как президента Казахстана 10 января назвал Владимир Путин.

Вероятно, Путин просто привык, что многие дела президента Казахстана в России попросту вел его сын, и именно поэтому эта оговорка главы Кремля ничуть не задела Токаева.

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Кроме того, вся биография семьи Токаевых, особенно последних двух лет просто кричит о том, что президент Казахстана готовился к чему-то важному. Не зря ведь Кремль так тщательно пытался замести все его российские следы.