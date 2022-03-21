За время российской оккупации жители только что освобожденной деревни стали свидетелями многочисленных военных преступлений. Захватчики цинично обстреливали детсады, издевались над гражданским населением и занимались мародерством.

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К счастью, украинские десантники уже отомстили ордынцам за совершенные зверства.

Российские "асвабители" ведут себя как фашисты

По словам жительницы села Катерины, действия россиян и кадыровцев напомнили ей гитлеровскую оккупацию. По крайней мере, именно так ее изображали в фильмах о Второй мировой войне.

Мы их здесь и называем фашистами. Когда заняли село, первым делом ограбили все магазины, школу, вынесли офисную технику, компьютеры, все ценное. Гореть им в аду!

– не сдерживает эмоций пани Катерина.

Не обошли оккупанты и дома мирных жителей. С циничным объяснением, мол, "мы вас освобождать пришли", русские солдаты грабили селян, забирая все, что им вздумается.

От рук рашистов пострадали патриотические настроенные жители. Оккупанты вывели в поле за селом много мужчин. Там они провели всю ночь, терпя побои и издевательства.

Было очень страшно… Плач по всему селу стоял. Всю ночь их в поле держали. Думала, расстреляют наших ребят. А к утру рашисты засуетились. Где-то послышалась стрельба. Забегали в панике,

– вспоминает победное утро украинка.

Освободить село из-под российской оккупации удалось подразделениям отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате короткого боя украинские бойцы не только ликвидировали оккупантов, но и захватили их вооружение и военную технику.

Десантники захватили немало трофеев / Фото АрмияInform

По словам пани Катерины, рашисты бежали так, что покидали и свое имущество, и награбленное. "Но главное, что наши вовремя подошли и спасли ребят из села", – подытожила она.