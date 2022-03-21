За час російської окупації мешканці щойно звільненого села стали свідками численних воєнних злочинів. Загарбники цинічно обстрілювали дитсадки, знущалися із цивільного населення та займалися мародерством.

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На щастя, українські десантники вже помстилися ординцям за вчинені звірства.

Російські "асвабадітєлі" поводяться, як фашисти

За словами мешканки села пані Катерини, дії росіян та кадировців нагадали їй гітлерівську окупацію. Принаймні саме так її зображали у фільмах про Другу світову війну.

Ми їх тут і називаємо фашистами. Коли зайняли село, то першим ділом пограбували всі магазини, школу, винесли офісну техніку, комп'ютери, все цінне. Горіти їм у пеклі!

– не стримує емоцій пані Катерина.

Не оминули окупанти й домівки мирних жителів. Із цинічним поясненням, мовляв, "мы вас освобождать пришли", російські солдати грабували селян, забираючи все, що їм заманеться.

Від рук рашистів постраждали патріотично налаштовані мешканці. Окупанти вивели в поле за селом багато чоловіків. Там вони провели цілу ніч, терплячи побої та знущання.

Було дуже страшно… Плач по всьому селу стояв. Усю ніч їх отак у полі тримали. Думала, розстріляють наших хлопців. А на ранок рашисти заметушилися. Десь почулася стрільба. Забігали у паніці,

– пригадує переможний ранок українка.

Звільнити село з-під російської окупації вдалося підрозділам окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. У результаті короткого бою українські бійці не тільки ліквідували окупантів, а ще й захопили їхнє озброєння та військову техніку.

Десантники здобули чимало трофеїв / Фото АрміяInform

За словами пані Катерини, рашисти тікали так, що покинули і своє майно, і награбоване. "Але головне, що наші вчасно підійшли та врятували хлопців із села", – підсумувала вона.

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