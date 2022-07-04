Цинизм поступка добавляет то, что грабители воспользовались ситуацией и проникли в хранилище благодаря вражескому обстрелу. В Офисе генпрокурора рассказали о деталях уголовного дела.

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Грабителям сообщили о подозрении

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту тайного похищения драгоценных металлов и ювелирных изделий из хранилища почтовых отправлений государственного предприятия "Спецсвязь", совершенное в условиях военного положения.

По данным следствия, в начале марта 2022 года в результате обстрела российскими оккупантами Киева было повреждено одно из столичных отделений Госспецсвязи. Ситуацией воспользовалась группа лиц, работавших в прошлом в правоохранительных органах.

Злоумышленники проникли в хранилище почтовых отправлений, где хранились драгоценные металлы и ювелирные изделия общей стоимостью более 90 миллионов гривен. Экс-правохранители похитили ценное имущество, после чего распорядились им по собственному усмотрению.

В ходе досудебного расследования у подозреваемых было проведено 15 санкционированных обысков в Киеве и области. Была обнаружена и изъята часть похищенных драгоценностей общим весом 8 килограммов, наличные, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Что удалось изъять у злоумышленников в ходе обысков / Фото Офис генерального прокурора

К слову, по результатам проведенных следственных действий задержаны и сообщены о подозрении трем лицам. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер предосторожности. Кроме того, продолжаются следственные действия по установлению других вероятных соучастников грабежа.

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