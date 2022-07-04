Женщина рассказывала чушь, якобы в торговом центре "Амстор" хранили американское оружие. Об этом рассказал городской глава Кременчуга Виталий Малецкий. Братца обливала грязью мэра и президента Зеленского.

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Женщина оказалась наркокурьером

Выяснили, что Браца был осуждена за наркоторговлю. Ее неоднократно задерживала полиция.



Наркокурьер из Кременчуга / Фото Виталия Малецкого

По словам Малецкого, женщина сбежала из Кременчуга за границу и работает путинской пропагандисткой. Теперь записывает видео, повторяя в них российские фейки, что в ракетной атаке якобы виноваты власти Украины.

Есть информация и о других лицах, которые за "дозу" распространяют кремлевскую пропаганду, а раньше рисовали метки на крышах и заборах, чтобы нас запугать,

– рассказал мэр.

Эти фейки уже давно опровергнуты. Однако Малицкий предостерег, что информационная война против Украины будет только усиливаться. Поэтому он призвал жителей фильтровать сообщения в соцсетях и доверять только официальной информации.



Теперь женщина записывает пропагандистские видео / Фото Виталия Малецкого

Удар по Кременчугу: что известно

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Удар был посреди бела дня, там находилось около тысячи человек. Зеленский первым официально опубликовал видео последствий вражеской атаки.

В ТРЦ попали ракетами Х-22, запущенными с территории Курской области.

В результате атаки возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 115 спасателей и 20 единиц техники.

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