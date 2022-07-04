Жінка розповідала нісенітниці, мовляв, в торговому центрі "Амстор" зберігали американську зброю. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Браца обливала брудом мера та президента Зеленського.

Важливо Пошукові роботи на місці зруйнованого ТРЦ у Кременчуку завершені: кількість жертв зросла

Жінка виявилась наркокур'єркою

З'ясували, що Браца була засуджена за наркоторгівлю. Її неодноразово затримувала поліція.


Наркокур'єрка з Кременчука / Фото Віталія Малецького

За словами Малецького, жінка втекла з Кременчука за кордон і працює путінською пропагандисткою. Тепер записує відео, повторюючи в них російські фейки, що в ракетній атаці начебто винна влада України.

Є інформація і про інших осіб, які за "дозу" поширюють кремлівську пропаганду, а раніше малювали мітки на дахах та парканах, щоб нас залякати,
– розповів мер.

Ці фейки вже давно спростовані. Однак Малицький застеріг, що інформаційна війна проти України буде лише посилюватися. Тому він закликав жителів фільтрувати повідомлення у соцмережах та довіряти лише офіційній інформації.


Тепер жінка записує пропагандистські відео / Фото Віталія Малецького

Удар по Кременчуку: що відомо

Дивіться також – росіяни зловтішаються через удар по Кременчуку: відео