Жінка розповідала нісенітниці, мовляв, в торговому центрі "Амстор" зберігали американську зброю. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Браца обливала брудом мера та президента Зеленського.

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Жінка виявилась наркокур'єркою

З'ясували, що Браца була засуджена за наркоторгівлю. Її неодноразово затримувала поліція.



Наркокур'єрка з Кременчука / Фото Віталія Малецького

За словами Малецького, жінка втекла з Кременчука за кордон і працює путінською пропагандисткою. Тепер записує відео, повторюючи в них російські фейки, що в ракетній атаці начебто винна влада України.

Є інформація і про інших осіб, які за "дозу" поширюють кремлівську пропаганду, а раніше малювали мітки на дахах та парканах, щоб нас залякати,

– розповів мер.

Ці фейки вже давно спростовані. Однак Малицький застеріг, що інформаційна війна проти України буде лише посилюватися. Тому він закликав жителів фільтрувати повідомлення у соцмережах та довіряти лише офіційній інформації.



Тепер жінка записує пропагандистські відео / Фото Віталія Малецького

Удар по Кременчуку: що відомо

Російські окупанти завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку. Удар був посеред білого дня, там перебувало близько тисячі людей. Зеленський першим офіційно опублікував відео наслідків ворожої атаки.

У ТРЦ влучили ракетами Х-22, які запустили з території Курської області.

Унаслідок атаки виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 115 рятувальників та 20 одиниць техніки.

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