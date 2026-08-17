Ограбление на 90 миллионов долларов: из музея на Сицилии похитили шедевры Антонелло да Мессина

Вечером 15 августа Региональный междисциплинарный музей Мессины (MuMe) стал местом совершения беспрецедентного преступления. Грабители похитили 4 бесценных произведения выдающегося художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессина.

По официальным данным информационного агентства ANSA, кража произошла именно в тот момент, когда весь город праздновал Феррагосто (Успение Пресвятой Богородицы или Вознесение), собравшись вокруг местного собора на традиционную религиозную процессию. Подробно о событии сообщило издание Corriere della Sera.

Какой ущерб нанесли музею грабители?

Злоумышленники взломали бронированную витрину и похитили так называемое двустороннее полотно, на одной стороне которого изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, а на противоположной – "Пьета".

Кроме того, с панелей были сорваны три из пяти уцелевших частей бесценного полиптиха Святого Григория, в частности центральная панель с изображением Мадонны с младенцем и две верхние боковые панели.



"Спаситель мира", дрезденский Святой Себастьян и Святой Иероним в своем кабинете / Wikicommons

Ведущий итальянский эксперт по искусству Альберто Физ в комментарии для Los Angeles Times оценил рыночную стоимость похищенных шедевров в ошеломляющую сумму от 81 до 92 миллионов долларов.

Как грабители сбежали из музея?

План преступников сработал не идеально. Во время поспешного бегства они потеряли две тяжелые деревянные панели полиптиха с изображениями Святого Бенедикта и Святого Григория.

Эти картины размером 125 на 63 сантиметра нашла немецкая семья туристов, возвращавшаяся с праздника. Они заметили шедевры, прислоненные к внешнему ограждению музея на углу проспектов Свободы (Viale della Libertà) и Аннунциата, и немедленно позвонили в полицию.

Больше всего вопросов у следователей вызывает система безопасности Регионального музея Мессины. По информации газеты La Sicilia, во время ограбления внутри здания находились четверо штатных охранников, однако никто из них не заметил проникновения.

Датчики движения и камеры видеонаблюдения работали исправно, но была зафиксирована техническая задержка в передаче сигнала тревоги на пульт полиции. Это якобы дало банде драгоценные минуты для демонтажа картин.

Хронология событий свидетельствует о тщательной подготовке. Музей закрылся раньше из-за праздника. Между 19:30 и 21:00 грабители проникли на территорию через сад, отогнув железные решетки, а в 21:50 сработала сигнализация.

Полиция рассматривает четыре версии побега: на скоростном катере с расположенного напротив пляжа Ринго, на пароме до Реджо-Калабрии, на частной суперяхте или путем мгновенного выезда на междугороднюю автомагистраль.

Был ли в краже политический подтекст?

В феврале 2026 года Министерство культуры Италии приобрело на аукционе в Нью-Йорке картину Антонелло да Мессина "Ecce Homo" за 14,9 миллиона долларов. Министр культуры Алессандро Джули решил разместить ее в Forte Spagnolo в городе Л'Акуила, что вызвало волну возмущения на Сицилии.

Местные жители требовали вернуть шедевр в родной город художника, и именно этот ажиотаж вокруг стоимости работ мастера привлек внимание криминального мира.

Это насмешка над институтами, от мэра и асессоров до префектуры и полиции,

– высказалась писательница Надежда Терранова.

Она предполагает, что "вряд ли такая кража могла быть совершена без "крота" внутри структуры". Вспоминая процессию, писательница добавила: "Мы радовались, праздновали и молились, пока трепетала ночь. Народ на площади в тот единственный августовский вечер, а там, на менее оживленной набережной, хищники беспрепятственно действовали в музее. Это самая настоящая кража памяти".

Прокурор Мессины Антонио Д’Амато уже квалифицировал дело по статье 518 Уголовного кодекса Италии, что предусматривает суровое наказание за кражу культурных ценностей группой лиц.

В то же время исполнительный директор Ассоциации по исследованию преступлений против искусства Линда Альбертсон в беседе с India Today подчеркнула, что продать эти работы на легальном рынке невозможно. Они мгновенно узнаваемы, поэтому речь идет либо о заказе для частной коллекции, либо о подготовке к шантажу правительства.

Что известно о похищенных произведениях?

Картины имеют колоссальное историческое значение. Полиптих Святого Григория, созданный в 1473 году, пережил разрушительное землетрясение 1908 года и с 2013 года входит в список недвижимого имущества Сицилии.

Двусторонняя табличка размером всего 16 на 12 сантиметров была приобретена регионом в 2003 году за 250 тысяч фунтов стерлингов и предназначалась для частной молитвы.

А сам Антонелло да Мессина, живший в 1425 – 1479 годах, считается главным сицилийским живописцем XV века, чье мастерство соединило итальянский ренессанс с фламандским стилем, что делает утрату этих работ трагедией мирового масштаба.