26 декабря, 18:11
В Киеве выпивший мужчина с пистолетом пытался обокрасть кофейню: бариста дала отпор

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Киеве выпивший мужчина с пистолетом пытался ограбить кофейню, но бариста отказалась отдать деньги.
  • Грабителя задержали правоохранители после неудачной попытки убежать.

В Киеве мужчина пытался ограбить кафе с пистолетом. Ему дала отпор бариста.

Его задержали правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как провалилось ограбление в Киеве?

В Киеве нетрезвый мужчина с пистолетом пытался ограбить кофейню. Он, угрожая оружием, требовал отдать ему деньги из кассы.

Бариста ему отказала, после чего грабитель попытался убежать. Его задержали правоохранители.

Попытка ограбления в Киеве: смотрите видео

