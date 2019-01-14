11:51
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Ограбление правоохранителями ювелирного салона "Графф": что с главными фигурантами дела

      39 Читати новину українською
      Ограбление правоохранителями ювелирного салона "Графф": что с главными фигурантами дела
      Ограбление правоохранителями ювелирного салона "Графф": что с главными фигурантами дела / Фото из открытых источников

      В декабре 2018 года суд принял решение за откровенное преступление правоохранителей, которое они совершили перед камерами, надеясь, что об этом никто никогда не узнает. Теперь за это ограбление государство должно уплатить 25 миллионов гривен.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

      Читайте также: Во Львове разоблачили полицейских, которые "крышевали" преступления ромов

      По словам Мартынюк, драгоценностей из салона правоохранители вынесли на миллионы, точнее хозяева насчитали убытков на 1,2 миллиона евро. Между тем в протоколе обыска правоохранители расписались максимум на десятую часть.

      Что сейчас с главными фигурантами? Во-первых, после скандального обыска даже пошла огласка по СМИ, и прокуратуре ничего не оставалось, как отчитаться об открытии уголовного дела и отстранении участников инцидента. В частности, старшего прокурора Печерской прокуратуры Павла Козлова, который дал санкцию на обыск, даже взяли под стражу, но впоследствии освободили под залог. Сейчас он находится на свободе,
      – отметила журналистка.

      Мартынюк отметила, что еще один важный персонаж этой истории – прокурор Виталий Савчук – сразу после скандала лишился должности, но через суд восстановился и продолжает вдохновенно охранять закон.

      "Девушка-следователь Мария Васильева, которая на видео тщательно перебирает, что же ей больше подойдет, тогда в 14-м после огласки на некоторое время исчезла, но впоследствии после объявления в розыск, неожиданно нашлась. Вышла замуж за своего коллегу Виталия Забугу, который тоже принимал участие в грабеже ювелирного салона. Оба на свободе, спокойно живут в частном доме в столице", – ответила Татьяна Мартынюк.

      И добавила, что с момента грабежа прошло четыре с половиной года, уже сменились несколько главных прокуроров, милиция превратилась в полицию, а уголовное дело против десятка правоохранителей, которые грабили салон "Графф" – до сих пор на стадии подготовительного заседания.

      Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 14 января 2018 года

       

      Теги: Судьи Новости Украины Деньги Видеоблоги Ограбления Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук