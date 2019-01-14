Ограбление правоохранителями ювелирного салона "Графф": что с главными фигурантами дела

В декабре 2018 года суд принял решение за откровенное преступление правоохранителей, которое они совершили перед камерами, надеясь, что об этом никто никогда не узнает. Теперь за это ограбление государство должно уплатить 25 миллионов гривен.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

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По словам Мартынюк, драгоценностей из салона правоохранители вынесли на миллионы, точнее хозяева насчитали убытков на 1,2 миллиона евро. Между тем в протоколе обыска правоохранители расписались максимум на десятую часть.

Что сейчас с главными фигурантами? Во-первых, после скандального обыска даже пошла огласка по СМИ, и прокуратуре ничего не оставалось, как отчитаться об открытии уголовного дела и отстранении участников инцидента. В частности, старшего прокурора Печерской прокуратуры Павла Козлова, который дал санкцию на обыск, даже взяли под стражу, но впоследствии освободили под залог. Сейчас он находится на свободе,

– отметила журналистка.

Мартынюк отметила, что еще один важный персонаж этой истории – прокурор Виталий Савчук – сразу после скандала лишился должности, но через суд восстановился и продолжает вдохновенно охранять закон.

"Девушка-следователь Мария Васильева, которая на видео тщательно перебирает, что же ей больше подойдет, тогда в 14-м после огласки на некоторое время исчезла, но впоследствии после объявления в розыск, неожиданно нашлась. Вышла замуж за своего коллегу Виталия Забугу, который тоже принимал участие в грабеже ювелирного салона. Оба на свободе, спокойно живут в частном доме в столице", – ответила Татьяна Мартынюк.

И добавила, что с момента грабежа прошло четыре с половиной года, уже сменились несколько главных прокуроров, милиция превратилась в полицию, а уголовное дело против десятка правоохранителей, которые грабили салон "Графф" – до сих пор на стадии подготовительного заседания.

Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 14 января 2018 года