Пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що з головними фігурантами справи

У грудні 2018 року суд прийняв рішення за відвертий злочин правоохоронців, який вони cкоїли перед камерами, сподіваючись, що про це ніхто ніколи не дізнається. Тепер за це пограбування держава має сплатити 25 мільйонів гривень.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла авторка та журналістка Тетяна Мартинюк.

Читайте також: У Львові викрили поліцейських, які "кришували" злочини ромів

За словами Мартинюк, коштовностей з цього салону правоохоронці винесли на мільйони, точніше господарі нарахували збитків на 1,2 мільйона євро. Натомість у протоколі обшуку правоохоронці розписалися максимум на десяту частину.

Що зараз із головними фігурантами? По-перше, після скандального обшуку навіть пішов розголос по ЗМІ, і прокуратурі нічого не лишалося, як прозвітувати про відкриття кримінальної справи та відсторонення учасників інциденту. Зокрема, старшого прокурора Печерської прокуратури Павла Козлова, який дав санкцію на обшук, навіть взяли під варту, але згодом звільнили під заставу. Зараз він перебуває на волі,

– наголосила журналістка.

Мартинюк зазначила, що ще важливий один персонаж цією історії – прокурор Віталій Савчук – одразу після скандалу позбувся посади, але через суд відновився і продовжує натхненно охороняє закон.

"Дівчина-слідчий Марія Васильєва, яка на відео ретельно перебирає, що ж їй більше пасуватиме, тоді у 14-му після розголосу на певний час зникла, але згодом після оголошення у розшук, несподівано знайшлася. Вийшла заміж за свого колегу Віталія Забугу, який так само брав участь у грабунку ювелірного салону. Обидва на волі, спокійно мешкають у приватному будинку в столиці", – відповіла Тетяна Мартинюк.

І додала, що з моменту грабунку минуло чотири з половиною роки, вже змінилися кілька головних прокурорів, міліція перетворилась у поліцію, а кримінальна справа проти десятка правоохоронців, що грабували салон "Графф" – досі на стадії підготовчого засідання.

Відео повного випуску відеоблогу "ЦРУ. За кадром" за 14 січня 2018