В центре Киева завтра будут ограничивать движение: в чем причина

В среду, 11 сентября, в центральных районах Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причиной является проведение в столице саммита Крымской платформы.

Ограничения будут касаться Печерского и Шевченковского районов города. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

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В Киеве временно ограничат движение

Ранее проведение саммита Крымской платформы 11 сентября анонсировал Владимир Зеленский.

11 сентября, в связи с проведением саммита Крымской платформы, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города, а также в Печерском и Шевченковском районах,

– говорится в публикации.

Жителей и гостей Киева призвали учесть указанную информацию при перемещении по городу.

Справка. Крымская платформа – это инициированный Украиной международный координационный механизм, который был создан в 2021 году. Цель платформы – сохранение внимания к Крыму в международной повестке дня, защита прав человека в Крыму, содействие деоккупации полуострова.