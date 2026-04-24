Путин впервые прокомментировал ограничения интернета в России: о чем свидетельствуют эти слова

На фоне падения своего рейтинга, Путин впервые признал проблемы с отключением интернета в России. Он обосновал их проблемами с безопасностью.

Не обошлось и без упоминаний об Украине. Подробности заявления российского диктатора рассказывает ISW.

Что заявил Путин об ограничении интернета?

Президент России имел встречу с собственным правительством, но перед этим послушал доклад по текущим вопросам, в котором говорилось об ограничении мобильного интернета. Путин рассказал, что россияне, которые живут в крупных городских центрах, а также в районах, которые имеют границу с Украиной, столкнулись с правительственными ограничениями на интернет во время "террористических атак". Именно так диктатор назвал украинские удары по российской военной оборонной и нефтяной инфраструктуре, которые ежедневно наносят стране-оккупанту все больший ущерб.

Он оправдывался тем, что Россия должна уделять приоритетное внимание защите собственного населения, особенно гражданского. Российские власти уже давно пытается использовать украинские атаки беспилотниками и ракетами по законным целям на территории страны-агрессора, чтобы отключить мобильный интернет.

Это негативно сказывается на повседневной жизни россиян, лишая их возможности пользоваться такими услугами, как оплата транспорта или расчет карточкой с телефона. Путин сказал российскому правительству внести в "белый список" некоторые услуги, которые должны работать во время отключений.

Почему Путин заговорил об отключении?

Это первый случай, когда диктатор публично признал ограничения мобильного интернета. К тому времени, среди российских чиновников, об этом говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в середине марта 2026 года.

Аналитики из ISW связывают признание Путиным влияния этих отключений на жизнь россиян, которые все чаще несут бремя войны в Украине, с падением рейтингов одобрения, которые последние месяцы уменьшаются.

Также определенные послабления могут быть компромиссом на фоне все большего роста контроля властью информационного пространства россиян.

Обратите внимание! Несмотря на то, что это уже сказывается даже на работе бизнеса в центре Москвы, настоящая цель российской власти и пропаганды заключается в отмежевании страны от внешнего мира. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала журналистка и психолог Лариса Волошина. Она отметила, что изоляция информационного пространства позволит Владимиру Путину беспрепятственно говорить о якобы "больших успехах" российской армии на фронте.

