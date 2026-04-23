Об этом пишет The Moscow Times, со ссылкой на заявление химика Вила Мирзоянова.
Чем грозит пожар для россиян?
Вил Мирзоянов утверждает, что для россиян есть риск массового отравления дымом от горящего нефтеперерабатывающего завода. Ведь, если некоторые опасные вещества из воздуха попадут в организм человека, мол, "нет никакой возможности избавиться от них".
Как химик, утверждаю, что дымы эти не безобидные, они носят собой смерть в виде полиароматических соединений, образовавшихся во время горения, среди которых есть сильные канцерогены,
– написал Мирзоянов.
Химика также возмущает отсутствие открытых данных по качеству воздуха и содержания "нефтяного дождя" в районах, куда добрался дым. Мирзоянов призвал операторов хромато-масс-спектрометров немедленно провести исследования и обнародовать их результаты для общественности.
В материале отмечают, что пожар на НПЗ в морском порту Туапсе сопровождается густым черным дымом и продолжается с 20 апреля. Накануне смог добрался до Ставрополя, а дальше достиг Сочи.
Что известно об ударах по НПЗ?
В России появился свой вулкан, который время от времени дает результаты, заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, комментируя удар по Туапсинскому НПЗ для 24 Канала.
Он пояснил, что Силы обороны уничтожают военную инфраструктуру России, которая влияет на экономику, в ответ на их террор Украины.
В ночь на 23 апреля снова было неспокойно в российских Кстово и Самаре. Вероятно, под ударами были нефтеперерабатывающие предприятия. А в оккупированном Мелитополе могла пасть электроподстанция.