Про це пише The Moscow Times, з посиланням на заяву хіміка Віла Мірзоянова.

Чим загрожує пожежа для росіян?

Віл Мірзоянов стверджує, що для росіян є ризик масового отруєння димом від палаючого нафтопереробного заводу. Адже, якщо деякі небезпечні речовини з повітря потраплять до організму людини, мовляв, "немає жодної можливості позбутися їх".

Як хімік, стверджую, що дими ці не безневинні, вони носять собою смерть у вигляді поліароматичних сполук, що утворилися під час горіння, серед яких є сильні канцерогени,

– написав Мірзоянов.

Хіміка також обурює відсутність відкритих даних щодо якості повітря та вмісту "нафтового дощу" в районах, куди дістався дим. Мірзоянов закликав операторів хромато-мас-спектрометрів негайно провести дослідження та оприлюднити їх результати для громадськості.

У матеріалі зазначають, що пожежа на НПЗ у морському порту Туапсе супроводжується густим чорним димом і триває з 20 квітня. Напередодні смог дістався Ставрополя, а далі досяг Сочі.

Що відомо про удари по НПЗ?