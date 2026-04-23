Уже відомо про перші наслідки. Під атакою були 4 міста, можуть бути уражені нафтобази. Деталі зібрав 24 Канал.

Де були вибухи в окупантів уночі 23 квітня та що уражено?

Локацій щонайменше 4 – це Кстово (Нижньогородська область) і Самара, а також окуповані Феодосія та Мелітополь.

У Кстово може горіти нафтобаза. До слова, дим густішає і помітний за багато кілометрів.

Дим у Кстово після ударів / Фото соцмережі

На ранок є дані, що в селі Мешиха в Кстовському районі горить як мінімум один резервуар на НПС "Горький".

Вибухи в Самарі лунали ранком 23 квітня. Спершу мовилося, там горить Новокуйбишевський НПЗ. Але є думка, що це може бути і нафтохімічний комбінат. Обидва підприємства розташовані в межах однієї промислової зони.



Наслідки атак по Самарі / Фото соцмережі

Загалом АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" є одним з найбільших виробників продукції газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу на території Росії та Східної Європи. Може бути уражена установка з виробництва метил-трет-амілового ефіру на цій АТ.

"Це технологічна лінія на НПЗ або нафтохімічному підприємстві, де синтезують кисневмісну добавку до бензину. Фактично – установка для виробництва присадки з нафтопродуктів і метанолу, яка підвищує ефективність палива та зменшує викиди", – пояснюють у мережі.

Сили оборони України уразили НПЗ у Самарі. Також була атакована НПС "Горькій" у Нижегородській області. Через неї проходить нафта, що йде із Західного Сибіру та Татарстану,

– розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Довідка. "НПС "Горький" – це проміжна станція, яка качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу (часто в системі "Дружба") у напрямку Білорусі / Європи або до наступного вузла чи НПЗ", – пояснив паблік Exilenova+. Телеграм-канал Supernova+ додав, що потоки нафти розподіляються по-різному в різний час. Переважно це внутрішні маршрути, те ж Кстово, але може бути і Білорусь або Європа.



Мова про ураження в цьому районі / Скриншот 24 Каналу

Окрім цього, місцева влада заявила, що в Самарі уламки дрона потрапили в будинок. Зауважимо, що це могло статися внаслідок роботи ППО.

Губернатор просив не поширювати фото та відео наслідків, але в мережу вже потрапив запис із камер відеоспостереження.

Окупанти скаржилися на гучні вибухи в Криму вночі. Зокрема, у Феодосії міг бути приліт по нафтобазі – попри те, що окупаційна влада писала про 9 збитих цілей.

У Мелітополі теж була пожежа – імовірно, в районі електропідстанції. Місто частково залишилося без світла.



Пожежа в Мелітополі / Фото соцмережі

