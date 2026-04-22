Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що, ймовірно, були удари по місці дислокації штабу "Рубікон" та пуску "Шахедів". Він зауважив, що це різні задачі.
Дивіться також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень
Які наслідки атак по Росії?
Павло Нарожний зазначив, що зазвичай ворог на добу запускає по території України 150 – 200 "Шахедів". Однак приблизно раз в 7 – 10 днів росіяни застосовують 500 – 700 дронів.
За його словами, щоб організувати таку атаку, це значить, що на одному пусковому майданчику треба накопичити приблизно 200 – 300 "Шахедів".
Кожен удар по такому майданчику – це знищені 200 – 300 "Шахедів", знищене обладнання, адже їх там не просто запускають, їх там ще готують для злетів. Можливо, ремонтують, заливають у них паливо, якісь інші роботи з ними виконують,
– пояснив військовий експерт.
Крім того, на ворожих пунктах управління БпЛА перебувають також фахівці. Ураження таких об'єктів допомагають запобігти масованим атакам по території України й ускладнюють підготовку до наступного пуску.
Якщо казати про "Рубікон", то вони можуть дістати (безпілотниками – 24 Канал) на глибину фронту максимум 40 – 50 кілометрів. Але це найбільш грамотні дронщики, які є в російській армії, вони дуже гарно мотивовані, дуже гарно фінансуються,
– сказав Павло Нарожний.
Він припустив, що під час атак по важливих для росіян військових об'єктах було знищено не лише обладнання, але й фахівців, які здійснюють пуски дронів.
Важливо! Недавно Україна вдарила по кількох важливих для Росії об'єктах. Мовиться про пункт управління рухом військових кораблів Росії у Севастополі, пункти управління БпЛА у районах Коровяковка та Тьоткіно, пункт управління підрозділу росіян у районі Вязове та інші.
Кількість людей в "Рубіконі" оцінюють у 5 – 7 тисяч, але військовому експерту важко сказати скільки окупантів могло бути усунено під час нещодавньої атаки. Проте він припустив, що для удару Сили оборони використати ракети "Нептун" і дрони.
Росія атакує Україну дронами: останні новини
Окупанти вночі 21 квітня вдарили по житловому секторі та лікарні у Сумах. На місці спалахнула пожежа, але рятувальники спрацювали оперативно. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них діти.
Противник вночі 22 квітня 2026 року атакував ударними безпілотниками Одесу. Відомо про чимало вибухів. Окупанти цілились в інфраструктуру, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Росіяни посилили дронові атаки на Харківщині. Окупанти мають на меті атакувати цивільну інфраструктуру. Для цього противник використовує різні види ударних безпілотників.