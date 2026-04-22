Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що, ймовірно, були удари по місці дислокації штабу "Рубікон" та пуску "Шахедів". Він зауважив, що це різні задачі.

Дивіться також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які наслідки атак по Росії?

Павло Нарожний зазначив, що зазвичай ворог на добу запускає по території України 150 – 200 "Шахедів". Однак приблизно раз в 7 – 10 днів росіяни застосовують 500 – 700 дронів.

За його словами, щоб організувати таку атаку, це значить, що на одному пусковому майданчику треба накопичити приблизно 200 – 300 "Шахедів".

Кожен удар по такому майданчику – це знищені 200 – 300 "Шахедів", знищене обладнання, адже їх там не просто запускають, їх там ще готують для злетів. Можливо, ремонтують, заливають у них паливо, якісь інші роботи з ними виконують,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, на ворожих пунктах управління БпЛА перебувають також фахівці. Ураження таких об'єктів допомагають запобігти масованим атакам по території України й ускладнюють підготовку до наступного пуску.

Якщо казати про "Рубікон", то вони можуть дістати (безпілотниками – 24 Канал) на глибину фронту максимум 40 – 50 кілометрів. Але це найбільш грамотні дронщики, які є в російській армії, вони дуже гарно мотивовані, дуже гарно фінансуються,

– сказав Павло Нарожний.

Він припустив, що під час атак по важливих для росіян військових об'єктах було знищено не лише обладнання, але й фахівців, які здійснюють пуски дронів.

Важливо! Недавно Україна вдарила по кількох важливих для Росії об'єктах. Мовиться про пункт управління рухом військових кораблів Росії у Севастополі, пункти управління БпЛА у районах Коровяковка та Тьоткіно, пункт управління підрозділу росіян у районі Вязове та інші.

Кількість людей в "Рубіконі" оцінюють у 5 – 7 тисяч, але військовому експерту важко сказати скільки окупантів могло бути усунено під час нещодавньої атаки. Проте він припустив, що для удару Сили оборони використати ракети "Нептун" і дрони.

Росія атакує Україну дронами: останні новини