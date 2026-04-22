Політолог Георгій Чижов розповів 24 Каналу, що станція "Самара" – дійсно "жирна" ціль, яку росіяни явно захищали своїми засобами ППО. Однак українським дронам вдається прориватися крізь неї.

Чим важлива ця атака?

За словами Чижова, на цій станції зосереджена значна кількість нафти. Тому тут є куди бити. І ніхто вже не заплатить за ту кількість нафти, яка згорить.

При цьому лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" – це не нафтопереробний завод. Тут відбувається інший важливий процес.

З точки зору хімії процедура там проста. Вони змішують різні сорти нафти, щоб характеристики відповідали сорту Urals, який йде на експорт. Далі ця нафта йде в інші країни. Зокрема й по "Дружбі",

– зазначив Чижов.

Такі удари є абсолютно правильними з боку України. Росія здатна заробити величезні кошти через стрибок цін на нафту внаслідок війни в Ірані. Тому Сили оборони працюють, аби урізати експорт ворога.

