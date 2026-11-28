Кабинет министров совместно со Службой безопасности Украины разработает механизм ограничения публикаций о последствиях ударов по критически важной инфраструктуре. Хотя понятно, что это будет сложно осуществить.

Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает 24 Канал. Adv популярные видео Как планируется ограничить эту информацию? Литвин пояснил, что весь комплекс мер будут определять Кабмин и Служба безопасности Украины. К этому могут присоединиться и другие ведомства. Дополняем новость...

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