Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

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Як планують обмежити цю інформацію?

В РНБО повідомили, що увесь комплекс необхідних заходів визначатимуть Кабмін та Служба безпеки України. Сюди можуть долучити й інші відомства. Відомства спільно мають знайти формат, який дозволить ефективно зупинити поширення чутливих для оборони країни матеріалів.

За словами Литвина, ситуація ускладнена через те, що більшість публікацій про наслідки ударів по критичній інфраструктурі йдуть з анонімних телеграм-каналів. Деталі щодо подальших кроків будуть опубліковані пізніше.