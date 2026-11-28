Зеленський підписав указ, який заборонить висвітлювати наслідки ударів по інфраструктурі / Фото Getty Images
Володимир Зеленський 28 листопада ввів у дію рішення РНБО щодо захисту критичної інфраструктури. В Україні заборонять висвітлювати масштаби руйнувань і строки відновлення таких об'єктів.
Відповідний указ №1151/2026 опублікували на сайті президента. Окрім інформації про наслідки обстрілів, під заборону потрапляють будь-які дані щодо темпів і стану зведення захисних споруд.
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Про що йдеться в указі?
Президент підписав рішення РНБО від 23 жовтня "Про заходи з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року". Згідно з ним Кабмін має невідкладно вжити заходів, аби в Україні не поширювали цю інформацію в публічному просторі.
Вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також етапи та стан будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса обговорили кадрові питання у військовій сфері. Які зміни готуються – наразі невідомо. Також Зеленський наголосив, що Україна рухається до того, аби створити власну ефективну антибалістичну систему ПРО.
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