"Был сорван ряд миссий": Стерненко заявил об ограничении работы Starlink в Украине

Ночью 14 октября в Украине ограничили работу Starlink. Из-за этого были сорваны важные операции.

С таким заявлением в своем телеграм-канале выступил бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.

Что известно об отключении связи

По словам общественного деятеля, ночью работу терминалов Starlink ограничили. При движении со скоростью свыше 160 километров в час связь начала пропадать, что привело к срыву ряда важных миссий.

Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по просьбе администрации Трампа,

– заявил Стерненко.

В настоящее время обычные терминалы спутниковой связи продолжают работать в штатном режиме.

Волонтер уточнил, что в последние дни Украина не проводила атак на российские НПЗ и другую энергетическую инфраструктуру агрессора, как того просил Дональд Трамп.

Несмотря на это, США ограничили работу Starlink, что повлияло на обороноспособность Украины.

Кроме того, ночью и накануне Украина не получала сообщений о баллистической угрозе.

На фоне этих событий Стерненко поставил под сомнение целесообразность дальнейшего воздержания от ударов по российским НПЗ.

Угрозы для спутникового интернета

Напомним, политические эксперты уже предупреждали о возможных проблемах со Starlink из-за позиции Дональда Трампа и его влияния на Илона Маска.

Кроме того, сообщалось, что российские военные также пытаются влиять на работу коммерческой сети на орбите, вынуждая спутники выполнять маневры уклонения.