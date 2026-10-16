Илон Маск предложил Трампу замедлить Starlink в Украине, – The Telegraph

Илон Маск предложил Дональду Трампу ограничить скорость работы системы Starlink в Украине. Президент США одобрил эту инициативу, что существенно ослабило защиту украинских дронов от воздушных атак.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Что известно о предложении Маска ограничить работу Starlink в Украине?

Договоренность между американским политиком и основателем компании SpaceX позволила Пентагону ввести ограничения скорости на военную связь Starshield.

Установленные ограничения не позволяли беспилотникам на базе Starshield двигаться быстрее 160 километров в час. Из-за этого украинским военным стало практически невозможно перехватывать российские реактивные дроны и ракеты, скорость которых вдвое выше.

Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе назвал замедление спутниковой связи "очень опасным и неприятным сюрпризом". В то же время украинский лидер отметил, что сигналы уже начали восстанавливаться, хотя полноценное восстановление скорости еще продолжается.

Сам Илон Маск сначала публично отрицал свою причастность к блокировке и пытался возложить ответственность на Белый дом. "Что касается скорости или использования, то эти ограничения решаются военными США и, в конечном итоге, президентом", – заявлял он накануне.

Дональд Трамп также опроверг личное участие или роль предпринимателя в возникновении проблем со связью. Однако высокопоставленные чиновники в Европе и Украине утверждают, что оба деятеля действовали согласованно на фоне разногласий по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На такие шаги остро отреагировали европейские партнеры, в частности в Польше, где указали на недопустимость зависимости оборонного сектора от одной частной структуры. "Как ваши европейские клиенты, мы наблюдаем за вами", – предупредил основателя технологической империи министр иностранных дел Польши Радек Сикорский.

Вмешательство бизнесмена в работу терминалов во время боевых действий фиксируется не впервые. Напомним, ранее мы писали, как в 2023 году Илон Маск отказался включить Starlink у берегов оккупированного Крыма для проведения атаки дронов, хотя впоследствии способствовал блокированию доступа к связи для российских подразделений.

Стоит отметить, что американские сенаторы Роджер Викер и Кевин Крамер предложили Владимиру Зеленскому соглашение, по которому Украина должна на 100 дней прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. США могли бы расширить покрытие спутниковой связи Starlink примерно на 300 километров вглубь России, что позволило бы Украине выявлять и поражать российские ракетные пусковые установки. По данным The Wall Street Journal, Зеленский согласился с предложением, однако соглашения в конце концов не заключили.