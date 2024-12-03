Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

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"3 декабря, меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток", – говорится в сообщении.

Отключения для бытовых пользователей будут применяться в таком объеме:

08:00 – 23:00 - две очереди отключений;

23:00 – 24:00 - одна очередь отключений.

А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина введения ограничений – повреждения энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Справочно. 28 ноября Россия атаковала Украину ракетами Калибр, Х-59/69 и Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударными дронами – всего 188 БпЛА. ПВО сбила 79 ракет и 35 дронов. Главной целью врага был энергетический сектор.